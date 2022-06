Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen complotdenkers: ‘Ophitsing tot geweld’

,,Het was een orgie van verdachtmakingen”, zegt Wieger Veldhuis, officier van Justitie, over de online uitlatingen van de complotdenkers Joost Knevel, Wouter Raatgever en Hans Meijer, die vandaag terechtstonden.

Tegen Raatgever wordt een gevangenisstraf van zeventien maanden geëist, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. Knevel kreeg de eis van een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden te horen, en Meijer een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een werkstraf van 180 uur. Hij heeft al 175 dagen vastgezeten, dus hij hoeft bij een veroordeling niet meer de cel in.

Veldhuis schetst het hoogtepunt van de coronapandemie, waarin de samenleving verdeeld was. ,,In die sfeer hebben de verdachten opgehitst tot geweld tegen de overheid.” En die ophitsing ging ver. ,,Voor hun kruistocht naar de waarheid moest alles wijken, zelfs onze democratische basiswaarden”, zegt Veldhuis. Hij wijst met name op de groeiende achterban van de complotdenkers, die tot de dag van vandaag actief is. De mannen worden in een Telegram-groep nog steeds ‘helden’ genoemd.

De rode man

Volgens de in Bodegraven opgegroeide Joost Knevel, een van de verdachten, was er in de jaren 80 van de vorige eeuw een pedofielennetwerk actief dat jonge kinderen op satanisch-rituele wijze misbruikte. Het misbruik vond plaats in Bodegraven en Knevel was, volgens zijn onlangs hervonden herinneringen, een van de slachtoffers. Het netwerk bestond volgens hem onder andere uit een voormalige huisarts en ‘een man met rood haar’.

Meerdere meisjes en getuigen zouden zijn vermoord nadat ze die man hadden gezien. Wanneer Knevel tijdens een corona-persconferentie RIVM-baas Van Dissel ziet, concludeert hij dat hij ‘de rode man’ moet zijn geweest. Het netwerk wordt nu de hand boven het hoofd gehouden door ‘de elite, de cabal’ onder leiding van Mark Rutte, stellen de complotdenkers.

Soldaten

Het verhaal van Knevel werd omarmd door Wouter Raatgever, Hans Meijer en Micha Kat. Zij verspreidden het verhaal via verschillende online kanalen. De groep, die inmiddels werd gevolgd door duizenden mensen, riep op om massaal naar Bodegraven af te reizen en daar bloemen te leggen op de graven van vermeende slachtoffers. Een deel van de volgers deed dit ook daadwerkelijk. Andere volgers, ook wel ‘soldaten’ genoemd, uitten ook bedreigingen aan het adres van Van Dissel.

Volledig scherm Getekend portret van Joost Knevel, met op de achtergrond bloemen bij de begraafplaats in Bodegraven die zijn neergelegd door complotdenkers. © Ricardo Smit/ Nicole van den Hout

De bedreigingen hadden veel impact. De voormalig huisarts, die nog steeds in Bodegraven woont, werd zonder bewijs beschuldigd van kindermisbruik. Hij deed aangifte tegen de groep. Jaap van Dissel, die gefilmd werd door Raatgever terwijl hij naar het ziekenhuis in Leiden fietste, moest beveiligd worden. Tijdens de eerste zittingsdag las een RIVM-medewerker een verklaring voor, waarin werd beschreven dat Van Dissel ‘zich niet langer vrij kon bewegen’. Van Dissel heeft nooit in Bodegraven gewoond en ontkent op enige manier betrokken te zijn bij het misbruik.

Spijt

De rechtbank in Den Haag trok twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak. Micha Kat, de vierde complotdenker, stond nog niet terecht. Hij zit in een cel in Noord-Ierland, waar hij al een aantal maanden wacht op zijn uitlevering naar Nederland. Vorige week donderdag, op de eerste zittingsdag, vertelden de andere drie verdachten dat ze de zaken verkeerd hebben aangepakt. Ze hadden niet moeten roepen dat degene die RIVM-baas Jaap van Dissel ‘een nekschot zou geven een held is’, dat Mark Rutte ‘de zee in gedreven moet worden’ en dat Hugo de Jonge binnenkort ‘geëxecuteerd zou worden’.

In de rechtbank werd een video afgespeeld waar het ophangen van verschillende politici werd uitgebeeld. Meijer gaf aan enorm veel spijt te hebben en herkent zichzelf niet in de afgespeelde fragmenten. Knevel en Raatgever hebben ook spijt, maar houden tegelijkertijd vast aan het vermeende misbruik van Knevel: ,,Er liggen 84 pagina’s aan bewijs.” Een psycholoog en een psychiater in het Pieter Baan Centrum hebben echter niet vast kunnen stellen dat Knevel seksueel misbruikt is. Wel spreken ze van een ‘mogelijke paranoïde psychotische waan’. Daarnaast bleek uit politieonderzoek dat kinderen of andere betrokkenen die zouden zijn vermoord nog leven, of door een ongeval of natuurlijke doodsoorzaak zijn gestorven.

