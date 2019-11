Justitie geeft kijkje in de keuken: hier vindt het MH17-proces plaats

Kostbare tijd verloren bij reddingsac­tie auto in water: hulpdien­sten op verkeerde plek

12:46 Doordat hulpverleners gisteravond de exacte locatie van de plek waar de auto van twee twintigers in Someren het water in was gereden niet wisten, is er kostbare tijd verloren gegaan. Zo stonden hulpdiensten in eerste instantie aan de verkeerde kant van het bassin waarin de auto lag.