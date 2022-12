Justitie looft minder vaak beloning uit voor oplossen misdrijven

Het aantal beloningen dat justitie beschikbaar stelt om misdrijven op te lossen, is de afgelopen jaren gedaald. Ging het in 2018 nog om meer dan zeventig, vorig jaar waren het slechts negentien en dit jaar tot nu toe achttien, blijkt uit cijfers die persbureau ANP opvroeg bij het Openbaar Ministerie. Het daadwerkelijk uitbetalen van zo’n beloning komt zeer zelden voor.

Het is niet bekend waarom het aantal beschikbaar gestelde beloningen daalt. Een woordvoerder van het OM legt uit dat een parket zelf de afweging moet maken of een beloning in een zaak moet worden aangevraagd.

In 2014 en 2015 werd enkele tientallen keren per jaar een beloning in het vooruitzicht gesteld voor de gouden tip. Vanaf 2016 steeg het aantal uitgeloofde beloningen voor een aantal jaren flink. De coldcasekalender, die de politie van 2017 tot 2021 verspreidde in onder meer gevangenissen, was hierop van invloed. Op deze kalenders stonden 52 coldcases, voor elke week één. Er werd opnieuw naar oude zaken gekeken, beloningen werden aangepast (bijvoorbeeld van guldens naar euro’s) en er werden beloningen uitgeloofd in zaken waarin dat nog niet was gebeurd.

Het uitbetalen van het bedrag voor een gouden tip is zeldzaam. Sinds 2018 is dat drie keer gebeurd, waarvan de meest recente dit jaar was. In mei kreeg iemand een bedrag van 2500 euro na een gouden tip in het onderzoek naar de rellen op de Coolsingel in Rotterdam.

Ridouan Taghi

De hoogste beloning die ooit is uitgeloofd was in 2018 voor de toen nog voortvluchtige Marengo-verdachten Ridouan Taghi en Saïd R., namelijk 100.000 euro per persoon. Dit tipgeld hoefde volgens de verstrekte cijfers niet te worden uitbetaald aan iemand.

R. werd begin december vorig jaar uitgeleverd aan Nederland na zijn arrestatie in Colombia, in februari 2020. R. werd aangehouden in de stad Medellín nadat hij door het Nederlandse OM op de internationale opsporingslijst was geplaatst. Ridoun Taghi werd in december 2019 aangehouden in Dubai en werd nog dezelfde maand uitgeleverd aan Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.