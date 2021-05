Justitie luisterde vele honderden gesprekken van Brabantse woonwagenfamilie af

Melek werd begraven in ‘verkeerd graf’: ‘Ik zei direct, ze moet daar weg!’

16 mei De roep om een islamitische begraafplaats in Dordrecht wordt steeds groter. De 11.000 moslims in de stad willen dat vooral omdat ze niet willen dat hun overleden dierbare een graf moet delen en huiveren bij het feit dat ze na dertig jaar plaats moeten maken voor een nieuw sterfgeval. Tugba Yaman (34) en haar gezin kunnen erover meepraten. Zij lieten hun dochter opgraven nadat ze per ongeluk in een algemeen graf terecht was gekomen.