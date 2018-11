Justitie neemt vaker DNA af dan nodig is

Julian en Michiel trotseren kou in strijd tegen kanker: Tot kerst in korte broek

7:39 Het begon als een geintje, maar inmiddels is het bloedserieus voor Julian Issing (11) en Michiel Schoonhoven (10) uit Ermelo. Tot de kerstvakantie doen deze bikkels net of het hoogzomer is en gaan ze in korte broek door het leven. Oók als het vriest dat het kraakt. Ze willen er geld mee in zamelen voor de de kankerbestijding. ,,We hopen nog wel op een beetje sneeuw.’’