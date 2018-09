Justitie vervolgt eigenaar zeilschip na ongeluk met doorgerotte mast

Kamer 'ont­steld' door inkoopfout Defensie

13:21 In de Tweede Kamer wordt onthutst gereageerd op het bericht dat Nederlandse militairen die volgende maand meedoen aan een NAVO-oefening in Noorwegen hun eigen winterkleding moeten regelen. Defensie had de kleding voor hen moeten kopen, maar slaagde daar niet op tijd in.