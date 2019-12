Justitie wilde kinderverkrachter re-integreren in bedrijf van vader slachtoffer

Dat de man daadwerkelijk de autogarage binnenstapte, zo schrijft De Limburger, gebeurde louter niet doordat de zedendelinquent zelf nattigheid voelde. Ook plaatste de DJI de 71-jarige bij een rijstal in de regio, terwijl hij de meisjes juist via zijn paarden onder druk had gezet om misbruik te kunnen plegen.



Zowel de autogarage als de rijstal staat op een lijst met bedrijven die gedetineerden een tweede kans geven door hun een werkplek te bieden in de laatste fase van hun straf. Ze volgen dan een zogeheten penitentiair programma, waarbij ze een bepaald aantal uren dagbesteding moeten vervullen en in de weekends met verlof mogen.



Verantwoordelijk voor dat programma is de Dienst Justitiële Inrichtingen, in dit geval die in Sittard. De reclassering voert het toezicht uit. De eigenaar van de rijstal bevestigt dat de 71-jarige er kort heeft gewerkt. „Mij werd verteld dat de man graag met paarden wilde werken, maar ze zeggen nooit waarvoor iemand is veroordeeld. Toen ik daarachter kwam, heb ik hem meteen de deur uit gezet.”