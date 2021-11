Justitie zoekt deze ooggetuige in de zaak van het doodschoppen van Carlo Heuvelman

Het Openbaar Ministerie (OM) looft 15.000 euro uit voor de gouden tip in het onderzoek naar de mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. De 27-jarige Waddinxvener raakte dusdanig gewond dat hij een paar dagen later overleed. En in Opsporing Verzocht is vanavond een foto getoond van een mogelijk belangrijke ooggetuige die erbij was en vermoedelijk stond te filmen.

Vanavond is er opnieuw aandacht besteed aan de zaak in het tv-programma Opsporing Verzocht op NPO1. De vorige keer dat er aandacht werd besteed aan de fatale mishandeling kreeg de politie veel tips.

,,Door deze reacties en het onderzoekswerk van de recherche konden we vanavond een nieuwe oproep doen”, aldus de politie. Er wordt specifiek gezocht naar een nog onbekende getuige.

Deze man heeft volgens de politie beelden gemaakt van de mishandeling. In de uitzending werd vanavond een foto van hem getoond. ,,De man staat op beeldmateriaal van andere getuigen.” De politie wil graag met deze man praten, ook als hij geen filmbeelden heeft. Om privacyredenen heeft de politie een geblurde foto van de man getoond. ,,We hopen toch dat bijvoorbeeld vrienden of bekenden hem via deze foto herkennen,” aldus een woordvoerder.

Verdachten

In de vroege ochtend van 14 juli waren er meerdere gewelddadigheden in de plaats El Arenal op het Spaanse eiland. Bij een hiervan werd Carlo Heuvelman mishandeld. Hij raakte zo zwaar gewond dat hij een aantal dagen later overleed in het ziekenhuis. Een groep Hilversummers wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld van die nacht. Vijf mannen van 18 tot 20 jaar zitten al vast. Zij werden allemaal in Nederland opgepakt. Naast deze vijf mannen zijn er nog enkele verdachten in beeld.

De vijf verdachten die op dit moment nog in voorarrest zitten, komen op 17 november voor het eerst in het openbaar voor de rechter. De rechtbank in Lelystad houdt dan een zogeheten pro-formazitting. De zaak wordt tijdens deze zitting nog niet inhoudelijk behandeld.

