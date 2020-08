Justitiedocument noemt Kasem als advocaat die aan Taghi heeft gelekt

Het OM is van mening dat uit een versleuteld chatbericht kan worden opgemaakt dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat blijkt uit een proces-verbaal dat deze week aan het dossier van het liquidatieproces Marengo is toegevoegd en in bezit is van deze nieuwssite.

Eind mei schreef het AD op basis van bronnen dat, volgen het OM, Kasem in 2015 informatie aan de organisatie van Taghi heeft doorgespeeld. Kasem ontkende met klem en begon een bodemprocedure tegen het AD om zijn gelijk te halen. Het OM heeft die beschuldiging nu ook publiekelijk geuit ten overstaan van de procesdeelnemers, middels een proces-verbaal. ,,Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat El H. langs advocaat mr. Khalid Kasem is gegaan en dat hij van mr. Kasem heeft gehoord wanneer het onderzoek is gestart, wat de aanleiding voor het onderzoek is geweest en hoe de politie bij de garagebox is gekomen.”

‘Sir, allemaal top advos erop zetten’

De zaak draait om de grootste wapenvondst ooit in Nederland. Op 15 juli 2015 stuitten agenten in Nieuwegein op kisten vol kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers en zeker 4700 patronen. De politie arresteert een aantal mannen (bijna allemaal jeugdvrienden en zakenpartners van Taghi) op verdenking van het voorbereiden van liquidaties. Het onderzoek krijgt de naam Koper mee. Taghi, die op dat moment bij politie, justitie en het publiek nog een totale onbekende is, raakt door de invallen in paniek, zo blijkt uit later ontsleutelde chatberichten die zijn verstuurd met PGP-telefoons. Hij wil zo snel mogelijk weten of de politie hem op het spoor is en schrijft dat zijn adjudanten er achter moeten komen wat er in de politiedossiers is opgenomen. ,,Sir, allemaal top advos erop zetten,” schrijft hij.

Twee dagen later, op 17 juli 2015 om 16.04 uur, krijgt Taghi de informatie die hij zoekt. Zakaria el H. stuurt hem dan het volgende bericht: ,,Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.” Devil is in dit geval Werner E., een van de hoofdverdachten in het Koper-onderzoek, die in de dagen daarvoor werd bijgestaan door advocaat Khalid Kasem, ‘het broertje van Mussa’ dus.

‘Het broertje van Mussa’

In het proces-verbaal staat hierover het volgende: ‘Uit het bericht van Zakaria el H. aan Taghi kan worden opgemaakt dat ‘devil’ wordt geholpen door het broertje van ‘mussa’. (…) ‘devil’ is een bijnaam van Werner Maurits E. en deze E. werd na zijn aanhouding op 15 juli 2015 bijgestaan door advocaat Khalid Kasem. Uit de gemeentelijke basisadministratie blijkt dat Khalid Kasem, geboren op 30-05-1978 te Nieuwegein, een oudere broer heeft genaamd Musa Kasem geboren op xxx_ te Nieuwegein. Uit de politiesystemen blijkt dat Musa Kasem ook bekend is onder de bijnaam ‘Bad Boys’ of ‘Badboys’. Ridouan Taghi en Mario R. zijn in het verleden onderdeel geweest van de Bad Boys-groepering uit Nieuwegein.”

Het bericht van Zakaria el H. gaat verder. ,,Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onderzoek en het komt door die gestolen auto’s. Die jongens werden in de gaten gehouden. Toen hun die auto verkochten zat er al een zender onder. Die auto is van Wijk bij Duurstede naar ‘Geina’ (Nieuwegein) gereden. En daarna naar Mourik. Daar is die in de box gezet. Hebben ze gekeken, zagen ze hem staan. Hebben ze box volgehangen met camera en richtmicrofoon.” Twee dagen nadat de politie invallen doet, is Taghi dus volledig op de hoogte van het politieonderzoek en de oorsprong hiervan.

Volledig scherm Illustratie van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces tegen de bende van Ridouan Taghi. © Mark Reijntjens

Informatie delen streng verboden

Op het moment dat Kasem volgens het OM informatie uit het dossier verspreidt, zit Werner E. nog ‘in beperkingen’, wat betekent dat Kasem met niemand anders dan zijn (voormalige) cliënt over de zaak mag spreken. Het OM legt deze beperkingen op om het onderzoek te beschermen en lekken tegen te gaan. Informatie delen met derden is dus streng verboden.

Het proces-verbaal dat nu aan het Marengo-dossier is toegevoegd, is bedoeld om verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd te onderbouwen. Die heeft namelijk verklaard dat hij wist dat advocaten die bij 26Koper betrokken waren vertrouwelijke dossiers hadden doorgespeeld. ,,Ik weet sowieso dat bepaalde raadsmannen zo lek als een mandje zijn,” stelt die onder meer in een van zijn verklaringen.

Opvolger De Wereld Draait Door

Kasem is op dit moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. In februari 2020 eindigde hij nog als tweede in de populaire tv-quiz De Slimste Mens en onlangs publiceerde hij een bestseller over voetballer Abdelhak Nouri. Nadat het AD eind mei berichtte dat het OM ervan overtuigd is dat Kasem informatie aan Taghi heeft gelekt, bleek dat Kasem in de race was om de opvolger van het tv-programma De Wereld Draait Door te gaan presenteren. Die klus ging na het nieuws niet door

Peter R. de Vries nam onlangs afscheid als directeur van het advocatenkantoor, toevalligerwijs op dezelfde dag dat het nieuws over Kasem naar buiten kwam. De Vries heeft Kasem altijd verdedigd. De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten was eerder al een onderzoek begonnen naar de kwestie-Kasem. Het OM laat weten niet te willen reageren, maar tijdens de hervatting van het Marengo-proces dinsdag aanstaande meer te kunnen zeggen over het bewuste proces-verbaal.

Khalid Kasem is om een reactie gevraagd, maar hij heeft niet gereageerd op dit verzoek van het AD.

Bekijk hier alle video's over het Marengo-proces...