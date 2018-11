Juwelierspaar verdacht van miljoenenfraude met goud

‘Onzinnig argument van justitie dat deze kip graag meedeed aan morbide kunstpro­ject’

14:23 Dierenredder Sandra van der Werd moet worden veroordeeld voor diefstal, maar verdient geen straf. Dat eiste de officier van justitie in Amsterdam vandaag in een opmerkelijk rechtszaakje: is Sandra een dief omdat ze een levende kip pikte die bij een kunstproject hoorde, of verrichte ze daarmee juist een goede daad?