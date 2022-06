Kaag: ‘Zware druk van overheid op directie Schiphol om boel op orde te krijgen’

Kaag: ,,We zijn niet verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van Schiphol. We zijn aandeelhouder om een publiek belang te beschermen en te zorgen dat Nederland bereikbaar blijft. Niemand kan over de huidige situatie tevreden zijn. Er is en wordt zware druk uitgeoefend door de Nederlandse Staat om te zorgen dat het wél weer goed gaat lopen.”

De afgelopen maanden ontstonden lange rijen op Schiphol en liepen reizigers enorme vertragingen op doordat er te weinig capaciteit beschikbaar was om veiligheidschecks te doen en bagage te verwerken. Uiteindelijk kondigde de directie een actieplan aan, na forse kritiek vanuit de samenleving en de politiek op het beleid.

Om een nieuw drukte-infarct te voorkomen dwingt Schiphol nu luchtvaartmaatschappijen om ‘stoelen’ te schrappen. Hoeveel wordt per dag bekeken. Op de drukste dagen blijven daardoor in juli per dag gemiddeld 13.500 reizigers aan de grond. Ondertussen overweegt het kabinet naar verluidt om het aantal vliegbewegingen op de nationale luchthaven met ruim 10 procent, zo’n 50.000 tot 60.000, per jaar terug te brengen.

De Tweede Kamer wil dat de Staat ‘actief aandeelhouderschap’ uitoefent en zich dus continu bemoeit met het beleid om Schiphol zo snel mogelijk weer op de rails te krijgen. Kaag begon te zeggen het ‘ontzettend vervelend’ te vinden dat reizigers zo de dupe zijn door de huidige problemen. ,,Iedereen wil ontzettend graag op vliegvakantie en mensen sparen daar ook voor. Ze kijken ernaar uit na die coronajaren.”

Dagelijks in gesprek

Volgens de minister van Financiën is het kabinet, en vooral minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), bijna dagelijks in gesprek met Schiphol om te kijken wat er wordt gedaan, of er oplossingen worden geboden op korte en langere termijn en ‘om druk te blijven uitoefenen dat de voorzieningen op orde zijn’.

Er moet wat Kaag betreft vooral snel duidelijkheid komen over de besluiten van de zogeheten slotcoördinator, die beslist voor welke vluchten deze zomer nog plaats is op de nationale luchthaven. Dan kunnen de luchtvaartmaatschappijen daar vervolgens naar handelen. Verder kan het kabinet nog niet beoordelen hoe hoog het rendementsverlies voor de Staat zal zijn door toekomstige claims van ontevreden luchtvaartmaatschappijen. Als Schiphol die moet voldoen, voelen de aandeelhouders dat in hun portemonnee.

Het kabinet heeft er vertrouwen in dat Schiphol-topman Benschop de bestaande problemen voortvarend zal aanpakken en oplossen, aldus de minister. Ze vindt het overigens niet aan de overheid om reizigers te compenseren die gedupeerd zijn door de wantoestanden op de nationale luchthaven.

Kaag wil dat er later dit jaar op een aandeelhoudersvergadering lessen getrokken worden voor de toekomst.

