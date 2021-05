Kaartjes voor pretpark en dierentuin vliegen de deur uit: 'Buiten voelen mensen zich veilig'

Boekingen vluchten voor zomer nu al op niveau 2019: ‘Heel kleine groep zal van vliegen af gaan zien’

17 mei NIJMEGEN - Het aantal vluchten dat deze maand geboekt is voor de komende zomervakantie is nu al weer nagenoeg op het zelfde niveau als in 2019, voor corona. De boekingen gaan ‘door het dak', aldus boekingsite Vliegtickets.nl.