Kabinet: alle rookhokken weg

Dat is de inzet van staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid bij het sluiten van een preventieakkoord tussen overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Daarvoor moet Blokhuis naar verluidt flink armpje drukken met het tegensputterende bedrijfsleven. Toch is de verwachting dat het rookhokkenverbod opgenomen wordt in het nog te sluiten akkoord.



Het Nationaal Preventieakkoord moet ongezond gedrag terugdringen. Roken tegengaan en voorkomen dat mensen – vooral jongeren – gaan roken, is een van de speerpunten. Eerder lekte al uit dat in het document komt te staan dat pakjes sigaretten uiteindelijk minimaal 10 euro moeten gaan kosten, een neutrale verpakking krijgen en niet meer mogen worden uitgestald.



Duidelijk was al dat rookruimtes in de horeca moeten sluiten. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde begin dit jaar dat voor de hokken niet langer een uitzondering mag worden gemaakt op het rookverbod in de horeca, dat sinds 2008 geldt. Die uitspraak vloeide voort uit een overeenkomst die ons land met de Wereldgezondheidsorganisatie sloot, waarin de regering zich committeert aan ‘effectieve maatregelen’ tegen blootstelling aan tabaksrook in publieke ruimtes. Ook rookhokken zijn publieke ruimten, zo oordeelde het Hof.