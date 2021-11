Kabinet beraadt zich tóch op vuurwerkverbod na oproep burgemeesters en artsen

Verdachte van doden nieuwe vriend van zijn ex trilt over hele lichaam: ‘Hij heeft enorme spijt’

Hij was boos en gefrustreerd omdat zijn ex, met wie hij een zoontje heeft, zo makkelijk haar leven weer leek op te kunnen pakken met een nieuwe vriend. Hij ging afgelopen mei naar haar woning om met haar te praten. Maar toen hij daar onverwachts de nieuwe vriend zag staan, knapte er iets. Hij pakte een mes uit de keuken en stak hem diep in zijn buik.

16 november