Kabinet geeft financiële steun aan beginnende boeren

30 november Mike J. (48), de man die is veroordeeld voor het doden en versnijden van de vierjarige kleuter Rowena Rikkers uit Dordrecht, wil zijn vrijheid terug. Hij heeft het Hof in Arnhem zojuist laten weten dat het goed met hem gaat en dat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn leven. De zitting werd bijgewoond door de vader van Rowena, die spreekrecht vroeg. Martin Huisman strijdt voor spreekrecht voor de nabestaanden bij zittingen om tbs-verlenging. De wet biedt die mogelijkheid nu niet. Het Hof heeft het verzoek tot spreekrecht daarom afgewezen.