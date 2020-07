Kabinet grijpt in bij fiscus: werk fraudeteam stilgezet

Doordat de Belastingdienst foute informatie verstrekte, hebben gedupeerden in de toeslagenaffaire mogelijk ten onrechte te horen gekregen dat zij niet in aanmerking komen voor compensatie. Dat liet staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) op 23 juni weten aan de Tweede Kamer. Pas op die dag was volgens haar gebleken dat de Uitvoerings- en Herstelorganisatie Toeslagen (UHT) verkeerde gegevens heeft verstrekt. Het bekend worden hiervan was extra pijnlijk, omdat dit onderdeel van de Belastingdienst speciaal was opgezet om de afhandeling van de toeslagenaffaire in goede banen te leiden. De zogenoemde commissie van wijzen, die bekijkt of ouders in aanmerking komen voor schadevergoeding, heeft mogelijk op basis van die foutief aangeleverde informatie onterechte besluiten genomen.