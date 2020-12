Kabinet rekent op bijna 22 miljoen vaccins in eerste half jaar 2021

Nederland kan in het eerste halfjaar van 2021 bijna 22 miljoen doses vaccin verwachten. Bijna de helft daarvan moet van AstraZeneca komen. Van de vaccins van BioNTech/Pfizer en Janssen heeft Nederland in totaal 4 miljoen doses extra aangekocht.

Dat staat in de brief die minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het eerste kwartaal rekent het kabinet op 7,7 miljoen doses, waarvan AstraZeneca er 4,5 miljoen zou moeten leveren. Van het vaccin van BioNTech en Pfizer, het eerste vaccin dat Nederland geleverd krijgt, worden in de eerste drie maanden van 2021 2,2 miljoen doses verwacht, van Moderna 390.000 en van het Duitse CureVac 600.000. Overigens bieden al deze vaccins pas bescherming na twee prikken, wat betekent dat er in het eerste kwartaal maximaal 3,85 miljoen Nederlanders zouden kunnen worden gevaccineerd.

Er is wel een belangrijke ‘maar’: de vaccins moeten allemaal nog door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA worden goedgekeurd. Voor Pfizer en BioNTech staat die beoordeling gepland voor 29 december, voor Moderna voor 12 januari. Voor de andere vaccins is nog geen datum bekend.

Tweede kwartaal: 14 miljoen vaccins

Ook voor de rest van 2021 heeft het ministerie van Volksgezondheid al een planning gemaakt. Voor het tweede kwartaal worden in totaal 14 miljoen vaccins verwacht. Daarvan zijn er 5,2 miljoen van AstraZeneca, maar ook het vaccin van Janssen uit Leiden doet dan zijn intrede met 3 miljoen doses. Van het vaccin van Janssen is wellicht één dosis per persoon al voldoende voor bescherming, maar dat wordt nog onderzocht.

In het derde kwartaal, als er in totaal 20,6 miljoen doses naar Nederland zouden moeten komen, is Janssen zelfs hofleverancier met 6 miljoen vaccins. Sanofi-GSK zou er dan 5,85 miljoen moeten leveren. Dat doet de Frans-Britse combinatie ook in het vierde kwartaal, als er in totaal 13,5 miljoen doses vaccin verwacht worden. In het eerste kwartaal van 2022 komen er tenslotte nog 2,2 miljoen, allemaal van CureVac.

Extra ingekocht

Alle bovengenoemde vaccins zijn centraal door de Europese Commissie ingekocht en worden op basis van inwonersaantal gelijk over de EU-lidstaten verdeeld. Een land kan er echter van afzien om van een vaccin gebruik te maken. Daarom heeft Nederland kans gezien om 4 miljoen extra vaccins in te kopen, 3,4 doses van Janssen en 600.000 van Pfizer-BioNTech, schrijft minister De Jonge in de Kamerbrief.

Ook heeft Nederland besloten om gebruik te maken van de contractuele optie op Moderna-vaccins. Dat betekent dat er niet 3,1 miljoen, maar in totaal 6,2 miljoen doses afgenomen zullen worden. ‘Met deze handelswijze bouwen we sneller de door ons gewenste vaccinportfolio op. De hiermee gemoeide uitgaven passen binnen het hiervoor eerder toegewezen budget van 700 miljoen euro', schrijft De Jonge.

507.000 doses

Minister De Jonge meldde gisteren dat de allereerste levering vaccin, van Pfizer-BioNTech, kleiner wordt dan aanvankelijk gedacht. Pfizer kan begin volgend jaar 507.000 doses leveren, waarmee ruim 250.000 mensen kunnen worden gevaccineerd. Eerder was nog uitgegaan van bijna het dubbele. Volgens een woordvoerder van Pfizer heeft dat te maken met wat aanloopproblemen in de productie van de vaccins. ,,Maar we zullen alle afgesproken aantallen vaccins aan Nederland leveren.”

De eerste Pfizer-vaccins zijn bedoeld voor personeel in verzorgingshuizen, in instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de thuiszorg. Daarna zijn bewoners van instellingen aan de beurt. Zij kunnen gevaccineerd worden met het Moderna-vaccin, dat wat minder koud bewaard hoeft te worden dan dat van Pfizer.

De Jonge gaat ‘vanwege de grote maatschappelijke impact van deze pandemie en de mogelijkheden die vaccineren biedt om deze crisis het hoofd te bieden’ uit van een vaccinatiebereidheid van 75 procent onder het personeel en bewoners van zorginstellingen.

Informatiecampagne

Uit recente peilingen blijkt dat een flink deel van de bevolking geen coronavaccin wil, of daarover twijfelt. Met een informatiecampagne wil het ministerie de komende weken proberen om het draagvlak voor de vaccins te vergroten. Naast een campagne op tv, radio, online en in kranten zal het ministerie op sociale media en andere fora ook ‘actief in gesprek gaan over zorgen die er leven’, schrijft De Jonge. ‘Deelname aan de discussie geeft ons de mogelijkheid om twijfels weg te nemen en onjuistheden recht te zetten. Ook helpen we mensen om desinformatie te herkennen en geven we hen tips om te kunnen omgaan met weerstand in de eigen omgeving.’

