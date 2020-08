Kabinet scherpt regels aan: wie nauw contact had met coronapatiënt moet verplicht in quarantaine

Video Verdachte (64) woonde samen met zijn moeder (92) naast grootste cocaïnewas­se­rij ooit in Nederland

17:09 De omgebouwde manege aan de Nijeveense Bovenboer, waar de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland is aangetroffen, stond op naam van de 64-jarige Jan B.. Hij is een van de 17 arrestanten. De man woonde met zijn 92-jarige moeder in de naastgelegen woning. Buren kunnen niet geloven dat de manegehouder betrokken zou zijn geweest bij de handel. ,,Hij is er ingeluisd, dat moet wel…”