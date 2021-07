Kabinet trekt teugels wat aan: iets later ‘dansen met Janssen’, strengere controles horeca

Nee hoor: spijt heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge geen moment van zijn reclameteksten over ‘dansen met Janssen’ en de snelste route naar ‘een zomer vol festivals’. ,,Flink wat jeugd stond in de rij voor een prik, dus voor de langere termijn was het de allerbeste investering in onze bescherming”, hield De Jonge vandaag vol in de hal van het ministerie van Algemene Zaken.