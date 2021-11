Kabinet wil ‘korte klap’: horeca en winkels dicht om 19:00 uur, thuis nog maximaal 4 gasten

Ingewijden bevestigen de nieuwe restricties, die vooral moeten voorkomen dat grote groepen samenkomen en zo de virusverspreiding verder aanjagen. De maatregelen gaan zaterdagavond 19:00 uur in. ,,Maar er loopt nog discussie", zegt een bron. Die gaat ook over de maatregel 2G, waarbij ongevaccineerde personen op plekken niet welkom zijn. Het kabinet stuurt nu nadrukkelijk op dat beleid aan, al moet de Tweede Kamer hiermee nog wel akkoord gaan.

Het demissionaire kabinet heeft ditmaal tijd nodig om het eens te worden. In het Catshuis spraken betrokken bewindspersonen donderdag urenlang met onder meer OMT-voorzitter Jaap van Dissel. Over ‘de hoofdlijnen’ is nu ‘eensgezindheid’, meldt een bron. Vandaag valt het besluit, vanavond is er weer een coronapersconferentie.

Evenementen

Het OMT adviseerde de komende weken evenementen te schrappen en horeca en cultuur aan banden te leggen, maar een passend en rechtvaardig maatregelenpakket blijkt niet eenvoudig op te stellen. Zo kunnen theaters en bioscopen wel open blijven volgens de laatste stand van zaken, maar moeten sportwedstrijden zonder publiek verder. Dat zou betekenen dat de voetbalwedstrijd Nederland-Noorwegen dinsdag in een lege Kuip gespeeld wordt. Maar discussie daarover loopt nog.

Een dringender thuiswerkregime volgt er zeker: werk zoveel mogelijk thuis, wordt weer het credo.

Het 2G-protocol kan ook ingevoerd worden, dan zijn ongevaccineerden niet meer welkom op bepaalde plekken. Dat kost wel weken om in te voeren. Tot die tijd is dus andere actie nodig.

De keuzes die het Outbreak Management Team aan de politiek voorlegt zijn stuk voor stuk heikel. De experts zien het liefst dat er een kortdurende, milde lockdown komt om de najaarsgolf plat te slaan.



Extra maatregelen

Het kabinet broedt al weken op extra restricties om de nieuwe coronagolf te temmen. Dagelijks komen er gemiddeld meer dan 12.000 infecties bij, donderdag zelfs 16.000, een record. Er liggen nu 1699 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 330 op de ic. In Limburg vrezen artsen een ‘zorginfarct’ en ‘lokaal code zwart’.

De nu geopperde 2G-benadering is politiek omstreden. Volgens dat protocol zijn alleen nog gevaccineerden of genezen personen welkom in bijvoorbeeld de horeca. In diverse Duitse deelstaten en Oostenrijk geldt deze maatregel al. Het OMT noemde de 2G-optie al langer, maar in het parlement leek er tot nu te weinig draagvlak voor het buitensluiten van ongevaccineerden. ,,Als de Tweede Kamer niet had geblokkeerd, zou het wellicht al eerder afgekondigd zijn", meldt een kabinetsbron.

Maatregelen

Vorige week gingen ruim een maand na de grote versoepelingen weer de eerste restricties in. Thuiswerken moet voor de helft van de tijd, mondkapjes zijn op veel plekken weer verplicht. Behalve waar gewerkt wordt met de coronapas. Die geldt als toegangsbewijs in de horeca, cultuurinstellingen, in zwembaden en sportscholen.

Na een wetswijziging wordt de QR-code ook ingevoerd voor pretparken en dierentuinen.

De uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer, voor niet-essentiële winkels en in de zorg wordt wel voorbereid, melden bronnen.

