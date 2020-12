Kabinet wil ouderen veel sneller vaccineren, maar GGD is er nog niet klaar voor

Terwijl de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in Nederland al veel later begint dan in de rest van Europa, is er nu een nieuw hoofdpijndossier: de vaccinatie van thuiswonende ouderen. Aanvankelijk was het plan dat zij bij de huisarts hun twee prikken konden halen. Maar het al goedgekeurde vaccin van Pfizer-BioNTech zorgt voor een kink in de kabel.