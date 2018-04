Kabinet wil rookruimtes in horeca definitief sluiten

Het mogelijke verbod op rookruimtes in horecagelegenheden is een gevolg van een rechtszaak die Clean Air Nederland (CAN) in 2016 tegen de Staat aanspande. Aanvankelijk verloor de antirookclub die zaak, maar het gerechtshof in Den Haag stelde CAN in hoger beroep in het gelijk. Niet-rokers kunnen sociale druk voelen om zich bij rokers in de rookruimtes te voegen.