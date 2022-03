Kabinet wil thuiswonende student basisbeurs van 91 euro geven

Het kabinet heeft zelf een voorkeur voor bovenstaande bedragen, maar voor het eerst zijn ook andere opties doorgerekend om de Tweede Kamer alternatieven te bieden. De voorkeursoptie houdt er financieel al rekening mee dat het kabinet zoveel mogelijk studenten die recht hebben op een aanvullende beurs, gaat pushen om daar ook gebruik van te maken.

De aanvullende beurs komt in de voorkeursvariant maximaal uit op 419 euro per maand, maar de hoogte zal afhangen van het inkomen van de ouders. Als het aan het kabinet ligt, komt het inkomensplafond van de ouders voor een minimale aanvullende beurs te liggen op 53.900 euro. Om de hele extra beurs te krijgen, moet het inkomen van de ouders 34.600 euro of lager bedragen.

Tegemoetkoming

Verder wil het kabinet studenten die deels of helemaal onder het leenstelsel vielen (inclusief de groep die destijds geen studiefinanciering heeft aangevraagd, maar daar wél recht op had), een tegemoetkoming aanbieden van 359 euro per jaar als ze hun diploma op zak hebben. Op basis van een vierjarige studie gaat het dan in totaal om 1436 euro. Wordt gekozen om geen diploma-eis te hanteren, dan is dat in totaal 100 euro minder.

Daarnaast hebben studenten uit de eerste vier jaar van het leenstelsel (2015-2019) recht op een studievoucher. Zo'n voucher kunnen ze vanaf het vijfde jaar na afstuderen inzetten voor een opleidingsonderdeel. Het kabinet waarschuwt wel: de waarde van de voucher is nu circa 2150 euro per student, maar als de Kamer per se wil dat het bedrag vrij kan worden besteed, dan zal er naar verwachting veel meer animo voor deze optie zijn. Daardoor daalt de waarde dan naar ongeveer 1770 euro per student.

Overigens zou zo‘n studievoucher nieuwe stijl pas vanaf 2025 kunnen worden uitgekeerd, omdat de systemen van onderwijsuitvoerder DUO dan moeten worden aangepast.

De afschaffing van het leenstelsel en een tegemoetkoming voor studenten staan in het regeerakkoord. De Tweede Kamer spreekt begin volgende maand over het plan, dat naar verluidt vrijdag in de ministerraad zit.