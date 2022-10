Kabinet wil toch minister sturen naar het WK in Qatar

Voedselbon­nen en gratis ontbijt: onderwijs­in­stel­lin­gen grijpen zelf in om Amsterdam­se jeugd van eten te voorzien

De groep kinderen en jongeren die met lege maag op school verschijnt en soms de hele dag niet eet, groeit snel, zien ook onderwijsinstellingen. In Amsterdam grijpen scholen zelf in door eten of voedselbonnen aan te bieden. ‘Leren lukt niet als je geen eten hebt.’

