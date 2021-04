Kabinet wil wekelijks kijken naar soepeler coronamaatregelen

Dus wil het kabinet nu per week bekijken wat er kan, zei Grapperhaus. ,,Iedere dag de vinger aan de pols houden, bij wijze van spreken.” Tot nu toe is de druk op ziekenhuizen echter enorm. ,,We zullen zeker het pleidooi van de burgemeesters meewegen. Maar ik kan moeilijk de situatie in de ziekenhuizen ontkennen.”



De minister van Justitie en Veiligheid ziet in de statistieken dat we heel dicht in de buurt van de piek zitten. ,,Als we het nu uit de hand laten lopen, gaan er ongelukken gebeuren. Terwijl de daling inzet als we het nog even volhouden. Het OMT zegt niet: ga nog maanden zo door. In ieder geval korter dan een maand.”



De voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, is er morgen ook bij als het kabinet officieel beslist over de huidige coronamaatregelen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat er nu niets kan.