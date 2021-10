Kadaster: Nog nooit stegen huizenprijzen zo hard als in derde kwartaal

Voor een huis moest in het derde kwartaal voor het eerst gemiddeld 401.000 euro worden betaald. Er worden ondertussen steeds minder woningen verkocht in de prijsklasse tot 250.000 euro.



De gemiddelde woningprijs in de meeste Randstadgemeenten ligt nu boven de 400.000 euro, in de regio’s Amsterdam en Utrecht zelfs vaak boven de 475.000 euro. De provincies Friesland en Groningen tellen nog een redelijk aantal gemeenten waar de gemiddelde woningprijs onder de 325.000 euro ligt. Alleen in het oosten van de provincie Groningen zijn nog enkele gemeenten te vinden met een gemiddelde woningprijs onder de 250.000 euro.