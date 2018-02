Kamer erkent voor het eerst zonder reserve Armeense genocide

De Armeense genocide is de naam voor de massamoord op anderhalf miljoen Armeniërs, die in 1915 begon onder de Ottomaanse heerschappij. De gebeurtenis is na de Holocaust de meest bestudeerde vorm van genocide. Veruit de meeste wetenschappers zijn het erover eens dat er sprake was van georganiseerde volkerenmoord.



,,Hier wordt al lang in de Kamer over gesproken en het moet nu maar eens duidelijk overkomen waar ons parlement staat”, zegt D66’er Sjoerd Sjoerdsma. ,,Als diplomaat in Soedan heb ik kunnen zien hoe erg volkerenmoord is en de eerste stap naar nieuwe genocide is het ontkennen van oude genocide. Naast Rwanda en de Holocaust is de Armeense genocide de bekendste, dus moeten wij ook geen blad meer voor de mond nemen.”