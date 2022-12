Kamer positief over excuses kabinet: ‘Een nieuw hoofdstuk in de dialoog met nazaten’

straatverbod Spraakma­ken­de burenruzie, bekend van Mr. Frank Visser, na 20 jaar (!) beëindigd door rechter

Een flink geëscaleerde burenruzie in Haarlem, die landelijke bekendheid kreeg door het SBS6-programma Mr. Frank Visser, is na jaren van treiterijen en geweldsincidenten door de rechter beëindigd. De man die zijn buurvrouw het ziekenhuis insloeg en daarvoor werd opgepakt, mag definitief niet terug zijn woning in. Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam besloten.

16 december