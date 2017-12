Kamerleden dringen aan op vertrek Eurlings bij NOC*NSF

Met verbijstering en boosheid wordt gereageerd op de verklaring van Camiel Eurlings over de mishandeling van zijn ex-vriendin. Politici en experts zetten nu zijn positie ter discussie. 'Als ik Eurlings was, zou ik de eer aan mezelf houden'.

Zelfs Mark Rutte spreekt zich inmiddels uit, nu Camiel Eurlings laat weten dat de mishandeling waarvoor hij een taakstraf uitvoerde slechts een 'eenvoudige' was, geen zware, zoals in het verleden werd gesteld. Er is geen sorry, geen berouw. En daarover zegt de minister president: ,,Ik begrijp dat NOC*NSF met hem in gesprek gaat. Zo’n gesprek kan ik mij heel goed voorstellen.’’

Eurlings komt in het nauw, maar NOC*NSF laat alleen weten dat er ‘voortdurend’ met Eurlings wordt gesproken, ‘alleen al vanuit zijn rol als bestuurder’. Het instituut hult zich al vele maanden vooral in stilzwijgen over de kwestie, die als privé wordt bestempeld. Toch zou er achter de schermen wel onrust zijn over het gemankeerde boegbeeld van de sport. Maar daarover zwijgt ook Eurlings zelf, net zoals Tessa Rolink, het model dat werd mishandeld toen ze een relatie met Camiel had.

Onbeantwoord

Joop Alberda, de volleybalcoach die in het bezit is van een gouden Olympische medaille en technisch directeur was bij NOC*NSF durft vanuit de sportwereld de vinger op de zere plek te leggen – Eurlings die aanblijft zonder zich te verantwoorden, dat kan eigenlijk niet.

,,Hij is niet alleen een boegbeeld van de sport, hij is ook een rolmodel. Dat heeft extreme consequenties. Het is uiterst vreemd om na zo veel tijd te komen met een verklaring die een essentiële vraag onbeantwoord laat: Vind je zelf dat je Nederland internationaal kan vertegenwoordigen, terwijl het in de sport én de samenleving moet draaien om fairheid en respect? We leven in een land waar het ook een optie is om toe te geven dat je het niet goed hebt gedaan, zonder dat er korte metten mee wordt gemaakt.’’

Toch blijft het ook na de felle kritiek stil in het oog van de storm die is ontketend door de verklaring die advocaat Geert Jan Knoops naar buiten bracht. Daarin staat de lezen dat bij de mishandeling uit 2016 geen botten werden gebroken, anders dan in de media werd gemeld. De gescheurde oorlellen en het blauwe oog dat hij het model Tessa óók bezorgd zou hebben, worden niet genoemd.

Verbazing

Naar dat alles wordt ook door kamerleden met grote verbazing gekeken. Kamerleden zwengelen zelfs de discussie aan over de positie van Eurlings, de voormalig wonderboy die ooit als potentiële premier van ons land werd genoemd. ,,Een beetje mishandeling? Mag dat?’’, zegt Antje Diertens van regeringspartij D66. ,,Dat is niet de uitstraling die je in de sport wilt hebben. Als ik Eurlings was, zou ik de eer aan mezelf houden en opstappen.’’

Ook SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt de actie van Eurlings ‘teleurstellend’. Volgens de sportwoordvoerder is het ‘ongeloofwaardig een bestuurder op deze positie te hebben. Ik zal het niet betreuren als Eurlings opstapt.’ Groenlinks Kamerlid Lisa Westerveld laakt de boodschap van Eurlings advocaat dat er ‘een beetje is mishandeld.’ Westerveld : ,,Het is heel onhandig dat NOC*NSF iemand op die post heeft zitten. Het klimaat op sportclubs moet veilig zijn. Dit is geen goed voorbeeld.’’

De verliezers zijn de slachtoffers van huiselijk geweld, constateert bestuurder Barbara Berkelaar van Perspektief. Het is ‘haar’ organisatie die overwegend vrouwen opvangt, die worden mishandeld door hun partner, die als geen ander weet hoe ook kinderen zo vaak het slachtoffer worden van geweld achter de voordeur.