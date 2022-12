Kamerleden grootste regeringspartij Aruba willen in cassatie tegen uitspraak homohuwelijk

,,Aruba is in overgrote meerderheid een christelijk land. Het is autonoom en wil zijn eigen route bepalen’’, zo zeiden Marco Berlis en Hendrik Tevreden maandag. Ze vinden dat er een referendum over de zaak moet worden gehouden.

In het Burgerlijk Wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk alleen kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. De rechter oordeelde vorige week dat deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zoals dat in de Curaçaose grondwet staat. Op Aruba is het sinds september vorig jaar wel mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan met iemand van dezelfde sekse.

De leider van de Arubaanse oppositiepartij Accion 21, de openlijke homoseksuele Miguel Mansur, liet eerder al weten de uitspraak juist toe te juichen.

Op Curaçao is er nauwelijks gereageerd op de uitspraak van het Hof. Giselle McWilliam, parlementariër voor de partij MAN, en oud-minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao, stelde na de uitspraak “dat die was te verwachten”. ,,Als we zelf geen alternatief hebben voor het geregistreerd partnerschap konden we hier op wachten.’’

McWilliam heeft eerder geijverd voor een wetsvoorstel om geregistreerd partnerschap te regelen, maar dat is nooit voor stemming naar het parlement gestuurd. De coalitie van partijen MFK en PNP, onder leiding van minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas is volgens McWilliam “tegen het homohuwelijk en geregistreerd partnerschap”.