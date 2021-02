Kamermeerderheid wil dat kabinet Armeense genocide erkent

Reeks tegenval­lers bij veldslag met relschop­pers Eindhoven: waterkanon kapot, plein te glad en camera’s vernield

8 februari In de veldslag met een grote groep relschoppers op 24 januari in Eindhoven heeft de politie de ene na de andere tegenvaller moeten incasseren. Niet alleen raakte het waterkanon defect. Ook was het 18 Septemberplein door de eerste inzet van de waterwerper te glad om daarna nog politiepaarden op de agressieve menigte af te sturen. Bovendien werden de beveiligingscamera’s op het Stationsplein vernield waardoor ze geen beelden hebben opgeleverd van het vandalisme bij het Centraal Station.