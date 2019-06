Kan de wolf ons aanvallen? 'Eén keer bijten en dan is hij weg’

De wolf is in Nederland en nou krijgt-ie nog welpjes ook. Tijd voor wat praktische vragen aan Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. ,,Als het gevaarlijk was, waren ze overal in Europa al afgeschoten.”

Is een wolf gevaarlijk, valt hij eigenlijk mensen aan?

,,Nee, in principe niet. Eigenlijk helemaal niet. Een wolf is een vluchtdier. Zodra hij onraad ruikt, is hij weg. En wij als mensen zijn onraad. Hooguit in geval van hondsdolheid kan het gebeuren dat hij een mens kan aanvallen, maar dat komt niet meer voor en in zo'n geval is ook een grote hond gevaarlijk. Maar er zijn in West-Europa geen gevallen bekend van wolven die mensen aanvallen en er zijn al veel wolven, hoor.”

Maar toch, vraagje: stel dat een wolf mij aanvalt, ben ik (1.80 meter, best sportief) dan kansloos? Zoals bij een leeuw?

,,Maar dat gebéurt niet.”

Ja, maar stél...

,,Voor een roofdier is een wolf fysiek een van de stomste. Ik bedoel: een beer heeft grote klauwen waar hij mee kan slaan. En hard ook. Ook katachtigen doen heel veel met hun scherpe klauwen. Maar hondachtigen hebben dat niet, die moeten alles met hun bek doen en dat betekent dat ze moeten samenwerken met elkaar. Dus als één wolf je aanvalt, moet je alleen op die bek letten. En hij is bang van jou, dus hij zal je één keer bijten ter verdediging en dan maken dat-ie wegkomt.”

Het slechte imago van wolven komt natuurlijk van alle sprookjesverhalen. Maar is er ook een feitelijke reden waarom mensen toch bang zijn van wolven?

,,Nou, omdat het er natuurlijk verschrikkelijk uitziet als een wolf een schaap heeft verscheurd. Als een vos een kip verscheurt, ziet dat er ook niet fijn uit. Maar een wolf is groter en een schaap ook. Maar dat is met deze wolven niet meer gebeurd sinds ze op de Veluwe zitten. Een wolf richt zich op wild.”

Nu heeft dit wolvenpaar drie, of misschien zelfs meer kleintjes. Waar gaat dit heen?

,,Dat moet blijken. Hoe de wolf in het algemeen zich aanpast aan de omstandigheden in Nederland. We denken dat er niet veel meer plek is dan voor drie à vier roedels voor de Veluwe en enkele tientallen in Nederland. Ze hebben een flink jachtterritorium nodig. Nee, een roedel trekt niet weg, maar als een wolvenjong een puber is, zeg maar, kan die wel wegtrekken naar een volgend gebied, of weer naar het buitenland.”

Trekt een wolf de stad niet in, zoals vossen bijvoorbeeld doen?

,,Nee, dat zien we eigenlijk nooit in Europa. Een vos kan ook uit de voeten met een veel lichter dieet, die eet ook bessen en zo. Maar een wolf heeft echt drie, vier kilo vlees nodig op een dag.”

Zoekt een wolf altijd als jachtterrein een natuurgebied als de Veluwe? Niet bijvoorbeeld een gebied waar vijf schapenboerderijen op een rij liggen?

,,Nee, wat wij zien in Europa is een wolf echt gericht op wild. En schapen zijn ook prima te beschermen tegen de wolf. Kijk, als een wolf echt zo'n gevaarlijk roofdier was voor de mens en zijn gebied, zouden er in Europa allang geen wolven meer zijn. Dan waren ze allang overal afgeschoten.”