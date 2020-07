Kan feestje niet buiten? Stel het uit, waarschuwt viroloog Koopmans

Met de manier waarop we ons nu gedragen, stevenen we af op een nieuwe golf besmettingen, zegt de hoogleraar virologie van het Rotterdamse Erasmus MC, die als lid van het Outbreak Management Team het kabinet en ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseert. ,,De bereidheid van mensen om afstand te houden, zich te laten testen en thuis te blijven bij klachten is niet groot. Dat is ook gebleken uit het gedragsonderzoek van het RIVM. De verdubbeling van het aantal besmettingen en de clusters die we zien, baren mij zorgen. Vooral onder jongeren, op familiebarbecues en feestjes zien we nu brandhaarden ontstaan. Daarom blijft het ontzettend belangrijk om afstand te houden. Spreek met je vriendengroep zo mogelijk buiten af. Lukt het binnen niet om afstand te bewaren, stel die verjaardag dan uit.’’