Kan Johnny het in zijn show nog wel over huiselijk geweld hebben?

Derksen en Van der Gijp geloven Johnny de Mol niet: 'Het is natuurlijk gebeurd'

Johan Derksen en René van der Gijp zijn ervan overtuigd dat Johnny de Mol wel degelijk schuldig is aan de mishandeling van zijn ex-vriendin Shima Kaes. Dat zeiden de heren gisteravond in hun eigen talkshow Vandaag Inside. ,,Als er een politierapport is met foto’s en medische verklaringen van dat meisje, dan zullen ze het aan kunnen tonen’’, stelde Derksen.

