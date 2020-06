Kanoën over straat: flinke wateroverlast door wolkbreuk in Twente en de Achterhoek

De brandweer is op verschillende plekken in de Achterhoek in actie gekomen om huishoudens te helpen bij de wateroverlast. Kelders van woningen zijn ondergelopen. In de Notenboomstraat in Groenlo ging men in een kano de straat op.

Afgesloten

Ook in Twente zijn er straten ondergelopen door het slechte weer. In Rijssen zijn veel straten in en rondom het centrum zijn volledig gevuld met water. De brandweer is druk bezig de overlast te beperken. Ook in Vroomshoop en Hengelo zijn de straten ondergelopen met water. In de Josef Haydnlaan in Hengelo is de overlast zo groot, dat buurtbewoners de straat hebben afgesloten.