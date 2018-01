Kans op 'birdstrikes' bij Lelystad tien keer groter dan bij Schiphol

Het verhoogde risico heeft volgens Buurma te maken met de laagvliegroutes van Lelystad Airport. Die gaan over tientallen kilometers op zo'n 1.800 meter, een relatief lage hoogte. ,,Dat is ook de laag waar veel trekvogels kunnen zitten", zegt Buurma. ,,Die vliegen in groepen bij elkaar. Het staat voor mij vast dat de vliegtuigen van Lelystad in botsing zullen komen met deze vogels. Dat is vragen om problemen. Ik denk dat er op de Lelystad-routes tot wel tien keer meer birdstrikes zullen zijn dan in de buurt van Schiphol, waar de vliegtuigen sneller stijgen naar grotere hoogte."



In 2015 vonden er bij Schiphol zo'n 400 geregistreerde vogelaanvaringen plaats. Daarbij gaat het vaak om botsingen met vogels vlak boven de startbaan, op lagere snelheid. De risico's daarvan zijn beperkt. Buurma: ,,Dat is anders op 1.800 meter hoogte. Als je dan door een groep vogels vliegt, belanden ze misschien in beide motoren. Daar zitten veel grotere risico's aan."