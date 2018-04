Kans op verkeersboete vandaag volgens politie 'groter dan gemiddeld'

Volgens Flitsmeister, de verkeersapp met meer dan een miljoen gebruikers die aan elkaar doorgeven waar er bijvoorbeeld geflitst wordt of gestrande voertuigen staan, is de kans dat je in Nederland beboet wordt toch al hoog. Directeur Jorn de Vries: ,,Eigenlijk kun je in Nederland spreken van een continue flitsmarathon.''



Naast Nederland controleert ook de politie in België, Luxemburg en in de Duitse deelstaten Beieren, Hessen en Nordrhein-Westfalen vandaag intensief op de snelheid. Politieorganisatie TISPOL (de Europese initiatiefnemer) kondigt de locaties aan op diverse plekken in Europa. Zo zou alleen in België al op 545 plekken intensief worden gecontroleerd.