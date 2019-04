Kapotte bovenleiding: minder treinen in de Randstad

‘Prostitu­tie­be­zoek moet strafbaar worden’

9:48 Seks kopen moet strafbaar worden in Nederland. Dat is de inzet van een burgerinitiatief dat jongerenbeweging Exxpose aan de Tweede Kamer overhandigt. Meer dan 40.000 actievoerders, vooral jongeren, hebben de verklaring ik ben onbetaalbaar ondertekend. Met deze actie willen zij het debat over het prostitutiebeleid aanjagen.