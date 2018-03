Karel zakt met auto in sinkhole: 'Hij ging zo 'tjoek' naar beneden'

videoKarel Plaumann en zijn vrouw kregen vanochtend de schrik van hun leven toen ze met hun auto in een gat in de weg zakten. Het zogenaamde 'sinkhole' was eerder die ochtend op de Homberg in Wijchen ontstaan nadat een waterleiding van Vitens was gesprongen.