Karim Aachboun (juridisch adviseur van de ex van Johnny de Mol) gearresteerd en nacht in cel

Aachboun deed eerder dit jaar namens een onbekend gebleven persoon een melding van grensoverschrijdend gedrag tegen advocaat Sébas Diekstra. Die zou ooit in zijn tijd bij de Koninklijke Marechaussee een vrouw betast hebben. Diekstra deed daarop aangifte van laster, omdat de aangifte volgens Diekstra onzin is. Later deed de advocaat ook aangifte van valsheid in geschrifte omdat Aachboun notariële stukken indiende die volgens Diekstra niet op waarheid gebaseerd kunnen zijn. Het Openbaar Ministerie liet al eerder weten dat Aachboun in deze zaak officieel als verdachte is aangemerkt.