Karretjes weer aan de ketting: winkelwagenmuntje keert terug

Binnensmonds gevloek, handtassen worden doorzocht en bij de servicebalie staat een rijtje voor de plastic muntjes. De herintroductie van het winkelwagenmuntje levert vooral ergernis op. ,,Het hangt duidelijk aangegeven hoor’’, zegt de jongen van de AH die in het Nieuwegeinse winkelcentrum Hoogzandveld de karretjes weer in het gelid bij de entree zet. ,,Vanaf vandaag moet het weer.’'

Vorig voorjaar gingen de karretjes van het slot, want door dat gehannes met dat vieze kettinkje zou je zomaar corona kunnen krijgen. Een paar weken geleden begonnen de eerste supermarkten weer met muntjes. En gelijk kwam in het schoonmaken de klad. De man met de desinfecteerspuit is verdwenen, evenals het onderscheid tussen ‘vieze’ en ‘schone’ winkelwagentjes. Wie wil desinfecteren, moet zelf met een spray en rol papier in de weer.

Albert Heijn is ‘in principe’ nog muntloos, maar toch staan de karretjes hier en daar weer aan de ketting. ,,Dat gebeurt bijvoorbeeld als een winkel merkt dat winkelwagentjes in de buurt rondzwerven. Dat willen we niet, dus dan kiezen we uit die optiek ervoor muntjes te gebruiken. Overigens stemmen we wel nog het aantal winkelwagentjes af op het aantal klanten dat binnen mag. Dat is één klant per 10 vierkante meter voor essentiële winkels die levensmiddelen verkopen.’’

Bij concurrent Jumbo is het niet anders: bij de ene vestiging is het muntje weer vereist, bij de andere brengen de klanten het wagentje toch wel terug. Van enige verslapping ten aanzien van de RIVM-richtlijnen is geen sprake, stelt het hoofdkantoor. ,,Winkelwagentjes en -mandjes worden voor onze klanten zo veel mogelijk schoongemaakt. We bieden klanten ook zelf de mogelijkheid winkelwagentjes en -mandjes schoon te maken. Daarnaast beschikken veel winkels over een carwash, een wasstraat speciaal voor winkelwagentjes.’'

Supermarktdeskundige Erik Hemmes begrijpt de terugkeer van het muntje wel. ,,Zo’n winkelwagentje kost tussen de 130 en 160 euro; daar wil je er niet te veel van kwijtraken.’’ Wie er een munt in steekt, wil die munt terug en retourneert het karretje. Dat werkt ook bij het gratis plastic muntje dat je bij de servicebalie kunt krijgen. ,,Het is maar een plastic muntje, maar het is wel jóuw plastic muntje, jouw eigendom, dus breng je het wagentje terug.’’

Het muntje voorkomt dat op de parkeerplaats her en der wagentjes staan of dat ze worden meegenomen en door de wijk zwerven. Rondslingerende wagentjes zijn niet alleen een probleem in volkswijken, weet Hemmes. ,,In Hilversum, waar ik woon, staan ze soms ook bij villa’s van anderhalf miljoen.’’