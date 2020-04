Kat coronapatiënt door Dierenambulance én brandweer uit huis gehaald

De Dierenambulance Amsterdam heeft de hulp van de brandweer ingeroepen om een kat uit het huis van een coronapatiënt te halen. Met de medewerkers van de dierenambulance in een ‘soort ruimtepakken’ en brandweerlieden in vol ornaat, met gasmaskers op, werd het dier uit huis gehaald.

De zeer zieke vrouw moest gisteren opgenomen worden in het ziekenhuis en haar bezorgde buurman belde daarom de dierenambulance op. ,,We weten niet goed wat de risico’s op besmetting zijn omdat het een nieuw virus is. De kans op overdracht van dier op mens is zeer klein, maar deze mevrouw was zeer ziek en haar kat was al die tijd in de buurt. Zit er misschien virus op de vacht?”, legt Margje de Jong van de Dierenambulance Amsterdam uit. ,,Daarom nemen we liever het zekere voor het onzekere.”

Hoewel de dierenbescherming wel over beschermde pakken beschikt, werd de brandweer opgetrommeld, die meer ervaring heeft met het werken in beschermende kleding. Drie man sterk, met indrukwekkende maskers op, hielp de ambulancemedewerkers bij het uit huis halen van de veertien jaar oude kat. Het dier werd in zijn draagmand verplaatst, met voor de zekerheid gedeeltelijk een zak eromheen.

Kat in quarantaine

,,We willen het voor iedereen zo veilig mogelijk maken.” De kat is twee dagen in quarantaine gezet. ,,Dan zou eventueel virus dat in de vacht zit, weg moeten zijn", legt De Jong uit. ,,Daarna gaat de kat naar de buurman, die voor het dier wil zorgen zolang het baasje in het ziekenhuis ligt. We hopen dat ze snel opknapt.”

Toevallig had de dierenambulance twee dagen eerder overlegd met de brandweer over samenwerking als er sprake zou zijn van een ziekenhuisopname van een baasje met een coronabesmetting. ,,We waren zoekende, hoe doe je dat als je in een huis van een besmette persoon moet komen? Wij werken vrijwel alleen met vrijwilligers die niet getraind zijn in het dragen van beschermde kleding”, legt De Jong uit. ,,Bij de brandweer werken professionals die daar wel ervaring mee hebben.”

Volledig scherm De Dierenabulance in Amsterdam schakelt de brandweer in om een kat uit het huis van een zeer zieke coronapatiënt te halen. © Facebook Dierenambulance Amsterdam

