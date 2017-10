Kat lift vanuit Friesland mee onder auto, veroorzaakt pech in 't Harde

Asfalt

Het beestje zat muurvast tussen de motor, de v-snaar en het chassis en heeft waarschijnlijk de ongeveer 70 kilometer lange autorit vanuit Wolvega de hele tijd zijn hoofdje moeten ophouden. Dit om niet met zijn snoetje over het asfalt te schaven. ,,Ik heb vervolgens met een lier de auto, dus zonder dat de motor van de auto werd gebruikt, op mijn vrachtwagen gezet. Toen hebben wij de band eraf gehaald en wat plastic verwijderd. De poes hebben wij daarna heel voorzichtig uit de auto kunnen halen'', omschrijft de berger de reddingsactie. ,,Hij maakt het naar omstandigheden goed'', aldus ten Hove.



Na de bijzondere ontdekking is een dierenambulance opgeroepen om zich verder te bekommeren om het gewonde diertje. ,,De linker achterpoot is gebroken en verder heeft de poes wat kneuzingen, huidwondjes en een zwelling. We brengen hem nu naar een goede plek toe,'' liet de dierenambulance in een reactie weten.