Katholieke Kerk loopt vliegensvlug leeg: corona versnelt uittocht verder

Chinees politiebu­reau in Rotterdam? Omwonenden verbaasd: ‘Het is een normale familie’

China zou zonder toestemming van de Nederlandse overheid twee politiebureaus runnen in Rotterdam en Amsterdam, en van daaruit landgenoten die in Nederland wonen intimideren en bedreigen. In de Rotterdamse portiekwoning in kwestie beweren ze van niets te weten.

27 oktober