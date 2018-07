Katje in Groenlo zit onder de vloeistof: 'Dit is gerichte actie'

Weer cel geëist tegen ex-PVV'er voor grooming

13:58 Tegen Daniël van der Stoep (37) is in hoger beroep een celstraf van vijf maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk, voor grooming. De voormalig PVV'er heeft volgens de aanklager geprobeerd drie minderjarige meisjes tot seks te verleiden. De strafeis is hetzelfde als de straf die hij tweeënhalf jaar geleden kreeg.