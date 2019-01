‘Keihard aan de slag om Nederland boven water te houden’

Daling in gebruik ADHD-medicijn door kinderen: ‘Goed terughou­dend te zijn’

25 januari Het gebruik van ADHD-medicijnen zoals Ritalin en Concerta daalt flink, vooral onder kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Er is al sinds 2014 sprake van een daling, maar nog nooit was die zo sterk als vorig jaar. ‘Het is goed om terughoudend te zijn bij het toedienen van ADHD-medicatie bij kinderen’, vindt Arne Popma namens de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.