Keith Bakker na nieuwe zedenaangifte: ‘Ik ga liever dood dan weer de cel in’

Zwembad negeerde waarschu­wing over van misbruik verdachte zwemleraar

7:00 Sportbedrijf Arnhem is nadrukkelijk gewaarschuwd over het zedenverleden van zweminstructeur Matthew A. (21), die nu van kindermisbruik in zwembad De Grote koppel in Arnhem wordt verdacht. De melding werd echter in de wind geslagen.