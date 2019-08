Kenners steken de vlag uit voor hippe zomerbaard Willem-Alexander

Trendwatchers en fashionkenners reageren vol lof op de in hun ogen ‘vakkundig gegroomde’ baard waarmee koning Willem-Alexander (52) vandaag verscheen tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in Nederland. Het is de eerste keer dat de vorst met prominente kinbeharing verschijnt tijdens een openbare gelegenheid. Doorgaans schuift hij het scheermes alleen tijdens vakanties terzijde. ,,Laten we hopen dat deze hippe zomerbaard een blijvertje is.”

Op sociale media wordt de baard van Willem-Alexander getrakteerd op een vloedgolf vooral positieve reacties. ,,Ik ben het honderd procent eens met deze nieuwe look”, benadrukt iemand op Twitter. Anderen nemen lovende woorden als ‘wauw’ en ‘supertrendy’ in de mond. Een enkeling beticht de vorst van het ‘slim maskeren van zijn wat vollere kaaklijn’, maar het merendeel van Nederland steekt zo ongeveer de nationale driekleur uit ter viering van de rossige, welhaast oranjekleurige gezichtsbegroeiing met hier en daar een speels grijs haartje.

Modekenner en trendwatcher Bastiaan van Schaik vindt de WA-baard ‘best gedurfd maar wel zeer geslaagd’. ,,Het staat hem erg goed. Die baard geeft hem een krachtige, vorstelijke en lekker mannelijke uitstraling. Een potentieel blijvertje hoop ik.” Van Schaik noemt de koning in dit geval geen trendsetter. ,,Baarden zijn na een populariteit van enkele jaren alweer een beetje op zijn retour. Ik vermoed dat de koning ook een beetje naar de geschiedenis van zijn voorvaderen heeft gekeken zoals de prinsen Bernhard en Hendrik. Die hadden om de haverklap een baard.”

Van Schaik vindt dat de koning een lans breekt voor mannen in hoge functies van wie in ongeschreven wetten wordt verwacht dat ze met een spiegelglad gezicht op hun werk verschijnen. ,,Kijk maar naar het bankwezen. Daar zie je bijna geen (stoppel)baardjes. De kans is groot dat het daar ook zijn intrede zal doen, nu Willem-Alexander er ook een heeft.” Van Schaik hoopt wel dat de koning zijn baard goed zal onderhouden. ,,Misschien dat koningin Máxima's kapster de boel even voor hem bijwerkt, de contouren met een schaar of tondeuse optimaal houdt. Maar het kan natuurlijk ook dat de vorst zelf in zijn badkamer in Huis ten Bosch met wax staat te groomen en trimt met een tondeuse of schaar. Hoe dan ook is het bijwerken van de baard een heerlijk en typisch mannenritueel. Een moment voor kerels waar ook onze koning recht op heeft en van mag genieten. Vrouwen mogen toch ook hun benen ontharen, dus waarom zouden mannen geen plezier mogen bleven aan de betere baardstyling.”

Quote Het bijwerken van de baard is een heerlijk en typisch mannenritu­eel. Een moment voor kerels waar ook onze koning recht op heeft en van mag genieten Bastiaan van Schaik

Gekortwiekt

Hij hoopt dat de koning de baard zal handhaven. ,,Ik ben helemaal voor. Dit past bij zijn status en voorbeeldfunctie. En als hij die baard zat is, is er niks aan de hand en kan de boel makkelijk weer worden gekortwiekt.” Sterrenkapper Mari van de Ven is al even enthousiast over de nieuwe looks van Willem-Alexander. Toch plaatst hij een kleine kanttekening. ,,Die baard is top en mannelijk! Nu het kapsel nog”, stelt Van de Ven op ietwat valse maar goed bedoelde toon vast. Hij zou graag eens de schaar in het haar van de koning zetten. ,,Haha, mijn handen jeuken al jaren. De koning draagt zijn haar altijd met rechte contouren, waarschijnlijk licht opbollend geföhnd en met een duidelijk zijscheiding. Prima, maar laagjes en een meer luchtige lijn zouden hem beter staan. En nu maar hopen dat hij na die hippe, positief ontvangen baard zijn kapper gaat vragen voor een iets andere haardracht. Ietsje, want anders lijkt hij niet meer op zichzelf op euromunten.”

Bij Schorem, de Rotterdamse barbierszaak voor echte kerels, werd vandaag ook over de koninklijke baard gesproken. Zonder de baard te hebben gezien, meldt één van de kappers dat de koning ‘een goed hoofd voor een baard’ heeft. Over de gekozen baardstijl zijn ze bij de firma duidelijk. ,,Baarden zijn altijd goed en nog altijd een trend. Mist ze goed door de drager of ons worden bijgehouden. Slecht of matig gegroomde baarden zijn not done.”

‘Beachy’

Josine Droogendijk, die geldt als kenner van de looks van de Oranjes en vooral Máxima, sprong bijna een gat in de lucht toen ze de koning vandaag met baard zag. ,,Ik ben al jaren benieuwd wanneer Willem-Alexander de knoop eens zou doorhakken. De afgelopen jaren verscheen hij heel soms met baard op privémomenten zoals laatst nog tijdens de uitvaart van zijn tante Christina. Maar hij schoor 'm er na verloop van tijd altijd weer af. Dat hij de baard nu ook draagt tijdens een officieel openbaar moment, is ronduit uniek. En wat mij betreft welkom, want de koning ziet er al heel lang hetzelfde uit naast zijn vrouw die juist een stijlikoon is. Het geeft hem een vorstelijke uitstraling. Maar ook iets zachts en vriendelijks. De baard is namelijk niet superstrak, maar een beetje ‘beachy’ of vakantieachtig.”