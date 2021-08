Kent u dat? Dat u een paar klussen moet doen, maar er wéér niet aan toekomt?

Het regent alweer. Ik kijk naar buiten en besef dat ik een historische kans verloren heb laten gaan. Want afgelopen dagen was het wél even goed droog. Toen had het moeten gebeuren.

Er zijn veel van die klussen, aan je huis, in je huis, in de tuin. Ze staan niet echt op een papieren lijst, maar ze gaan soms al jaren mee en je ziet ze als je er langs loopt. ‘Oja, dat moet nog gebeuren.’ Maar van die groep is altijd één de belangrijkste. Die andere zijn feitelijk al afgeschreven. Die ga je ook deze zomer of herfst niet meer halen. Hooguit die ene red je nog.

Maar ja, u weet misschien hoe dat gaat. Op vrijdag hadden we een verjaardagsfeestje, en toen werd het zaterdagmorgen net iets later dan gewenst. Voor ik het wist was het tien uur en oh shit, ik moest ook nog werken en de oudste moest naar hobby en dat was mijn taakje. Het was twee uur in de middag voor we terug waren en wie zou er vandaag koken? Ik. De zaterdag dat hét zou gebeuren vloog voorbij zonder dat het gebeurde. En de zondag werd het ook al niet, want weer werk natuurlijk en daar kwam de regen al en ’s avonds ook nog familie te eten. Wat werkelijk de limit was: aan ’t eind van de zondag begaf de oven het. Niet een beetje. Totaal! En ineens lag de vraag op tafel of dan niet de hele keuken...? En zo eindigde de historische kans om een klus van het lijstje te halen in de toevoeging van een klus aan het lijstje.