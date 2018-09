Kerk Amstelveen gaat op in vlammen: 'Dit is verschrikkelijk'

VIDEO/UPDATEIn de St. Urbanuskerk in Amstelveen heeft vanavond een grote brand gewoed. De brandweer is met veel materieel en personeel uitgerukt. Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield.

,,Het is vreselijk dat dit prachtige rijksmonument en icoon van Bovenkerk in brand staat. We leven mee met de omwonenden. Voor heel Amstelveen is dit verschrikkelijk. We hopen dat de schade beperkt blijft'', zei burgemeester Bas Eenhoorn.

Een groot deel van de kerk en het dak zijn vernield. Volgens de brandweer is de schade groot. Brandweerlieden zijn voorlopig nog bezig met nablussen. De toren stond niet in brand. De brandweer deed er alles aan de toren nat te houden om te voorkomen dat het vuur oversloeg, zei een woordvoerster.

Alleen de pastoor was in de kerk toen de brand uitbrak en hij kon snel naar buiten. Hij zei tegen de brandweer dat er geen mensen meer in het gebouw aan de Noorddammerlaan waren toen de brand uitbrak. Er zijn geen gewonden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Omwonenden van de kerk moesten tijdelijk hun huizen verlaten en werden elders opgevangen. De bewoners van twee woningen kunnen nog niet terug naar huis.

(Artikel gaat verder onder de foto's)

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm De St. Urbanuskerk stamt uit 1888. © RV

Tranen

Veel mensen konden hun tranen niet bedwingen toen de kerk grotendeels platbrandde. Mevrouw van Thienen (78) is er een van. Ze woont al haar hele leven in Bovenkerk, tegenwoordig in een appartementencomplex recht tegenover de kerk. ,,De Urbanuskerk speelt een grote rol in mijn leven. Ik kom uit een gezin met vijf kinderen. We zijn alle vijf gedoopt en getrouwd in de kerk. Het is verschrikkelijk dat hij nu is afgebrand. Niet zo lang geleden is hij prachtig gerestaureerd. We hebben er maar een jaar van kunnen genieten."

In de verre omtrek is de rook te zien. De brandweer adviseert deuren en ramen te sluiten. Vanmiddag werd er nog een lezing gehouden, staat te lezen om de website van de kerk.

Het gebouw is een rijksmonument en werd in 1888 in gebruik genomen. Het is ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers.